Осужден житель Великих Лук, забивший молотком и утопивший в озере свою знакомую

Осужден житель Псковской области, убивший и утопивший в озере свою знакомую Осужден житель Великих Лук, забивший молотком и утопивший в озере свою знакомую

Москва23 сен Вести.На 9,5 лет колонии осужден житель Великих Лук, который забил до смерти строительным молотком свою знакомую, а затем утопил ее тело в озере. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В ночь с 5 на 6 апреля 2024 года мужчина со своей знакомой находились на берегу озера Жеребенец. Между ними вспыхнул конфликт, тогда фигурант несколько раз ударил жертву по голове строительным молотком, а после столкнул тело с обрыва. Пострадавшая скончалась на месте.

Вернувшись на следующий день на место совершения преступления, мужчина привязал к телу погибшей мешок, наполненный кирпичами, и утопил тело в озере. 3 июня 2024 года в ходе проводимых поисковых мероприятий в акватории озера в Невельском районе было обнаружено тело погибшей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, 32-летний житель Великих Лук был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда и расходов потерпевшей стороны в размере 1,5 млн рублей.