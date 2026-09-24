В Москве осужден мужчина, зарезавший родственника на берегу реки Убийца мужчины на берегу Москвы-реки получил 8 лет лишения свободы

Москва24 сен Вести.В Москве суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы мужчине, который расправился со своим родственником на берегу реки. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

Преступление произошло в ночь на 13 декабря 2025 года недалеко от улицы Борисовские пруды. Согласно материалам уголовного дела, фигурант во время конфликта с потерпевшим дважды ударил его ножом. Тот скончался на месте.

Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.