Экс-сотрудника банка, убившего свою начальницу в Москве, осудили на 13,5 лет

В Москве вынесен приговор экс-сотруднику банка, зарезавшему свою начальницу Экс-сотрудника банка, убившего свою начальницу в Москве, осудили на 13,5 лет

Москва29 июн Вести.Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего сотрудника банка, зарезавшего свою начальницу на рабочем месте. Как сообщает столичная прокуратура, мужчине назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы.

Преступление произошло осенью 2025 года в отделении банка на улице Автозаводской. Согласно выводам следствия, фигурант набросился на руководителя из личной неприязни и дважды ударил ножом, попав в шею и грудь. Та скончалась на месте.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве женщины. Константин Торопов признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.