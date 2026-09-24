Жителя Ставрополя осудили за жестокое убийство знакомого Жителю Ставрополя вынесен приговор за убийство знакомого кортиком

Москва24 сен Вести.В Ставрополе суд признал виновным 55-летнего местного жителя в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края в MAX.

Как установил суд, в апреле 2026 года в квартире по улице Кирова между двумя мужчинами произошел конфликт во время застолья.

В ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему не менее 14 ударов кортиком в лицо и тело. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия говорится в мессенджере

Суд приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей.