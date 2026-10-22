Амурского жителя осудили за избиение битой обидчика подруги В Амурской области мужчине вынесли приговор за избиение битой обидчика подруги

Москва22 окт Вести.Жителя Серышевского округа Амурской области приговорили к 3 годам 3 месяцам колонии общего режима за нанесение тяжких телесных повреждений обидчику его подруги. Подробности сообщает в MAX пресс-служба судов региона.

В мае 2026 года сожительница подсудимого, вернувшись из магазина, в слезах рассказала, что ее оскорбил незнакомец. Чтобы наказать обидчика, фигурант приехал на мотоцикле к магазину, взяв деревянную бейсбольную биту.

Подойдя к пострадавшему сзади, он ударил его 6 раз по голове и конечностям. Бита сломалась, но он продолжил избивать обломком говорится в сообщении

В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменных костей, ушиб головного мозга, а также ряд других повреждений. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета в качестве оружия.