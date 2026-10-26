Иркутянин осужден на три года за нанесение ножевых ранений оппоненту

Иркутянин получил три года колонии за поножовщину Иркутянин осужден на три года за нанесение ножевых ранений оппоненту

Москва26 окт Вести.Житель Иркутска 38 лет получил три года колонии общего режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в марте 2026 года на территории туристической местности "Мамай". Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим.

… в ходе конфликта (мужчина – ред.) нанес потерпевшему не менее четырех ножевых ранений в область брюшной полости и грудной клетки. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью написали в пресс-службе

В суде мужчина вину не признал, настаивая на переквалификации на статью о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Приговор не вступил в законную силу.