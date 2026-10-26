Москва26 октВести.Житель Иркутска 38 лет получил три года колонии общего режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в марте 2026 года на территории туристической местности "Мамай". Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим.
… в ходе конфликта (мужчина – ред.) нанес потерпевшему не менее четырех ножевых ранений в область брюшной полости и грудной клетки. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровьюнаписали в пресс-службе
В суде мужчина вину не признал, настаивая на переквалификации на статью о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Приговор не вступил в законную силу.