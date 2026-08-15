Астраханский житель осужден за нападение с ножом на железнодорожной станции

Астраханский житель осужден по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью Астраханский житель осужден за нападение с ножом на железнодорожной станции

Москва15 авг Вести.В Астраханской области вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью на железнодорожной станции. Подробности сообщает в MAX Южная транспортная прокуратура.

В марте 2025 на станции Астрахань-2 работник ОАО "РЖД" в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому, причинив тяжкий вред здоровью оппонента.

Он признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) говорится в сообщении

Из-за наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.