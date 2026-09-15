Москва15 сенВести.Приговором Свободненского городского суда 28-летний ранее судимый местный житель осужден в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью брата, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Установлено, что во время распития спиртных напитков в общественном месте между подсудимым и его братом произошел конфликт, потерпевшему были нанесены многочисленные удары по всему телу. Его госпитализировали. Подсудимый раскаялся в содеянном, но вину признал частично.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении
Приговор вступил в законную силу.