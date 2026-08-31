Амурский облсуд оставил в силе приговор в 3 года за тяжкие телесные повреждения Облсуд утвердил приговор в 3 года амурчанину, покалечившему собутыльника топором

Москва31 авг Вести.Амурский областной суд оставил без изменения приговор Благовещенского городского суда в отношении 38-летнего гражданина, осужденного к 3 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел осенью 2025 года. Осужденный пригласил к себе домой знакомого для распития спиртных напитков. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес несколько ударов топором по голове пострадавшего. Осознав содеянное, нападавший вызвал скорую помощь и позвал на помощь соседей.

Посчитав приговор незаконным, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Амурский областной суд с учетом позиции прокурора признал судебный акт законным и обоснованным отметили в пресс-службе

Участие в суде апелляционной инстанции обеспечила прокуратура Амурской области.