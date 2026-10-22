Приморец получил срок за хулиганство в отношении члена семьи правоохранителя Суд приговорил жителя Приморья к колонии за избиение члена семьи правоохранителя

Москва22 окт Вести.В Приморье вынесен приговор 39-летнему жителю поселка Посьета, он признан виновным в хулиганстве в отношении члена семьи сотрудника правоохранительных органов, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

Установлено, что 28 мая 2026 года возле магазина на улице Портовой в фигурант напал на местного жителя и ударил его несколько раз. Причиной подобных действий стало то, что потерпевший является членом семьи сотрудника правоохранительных органов, который неоднократно пресекал противоправные действия фигуранта, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Суд назначил фигуранту 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении говорится в сообщении

Преступление было совершено в период испытательного срока по другому приговору суда.