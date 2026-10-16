Москва16 октВести.На улице Терешковой в Первомайском районе Владивостока подросток оскорбил мужчину, после чего тот нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Владивостоку из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении 15-летнего местного жителя с телесными повреждениямиотмечается в сообщении в MAX
Полиция по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.