Во Владивостоке мужчина избил подростка за оскорбления, проводится проверка Мужчина избил оскорбившего его подростка во Владивостоке, проводится проверка

Москва16 окт Вести.На улице Терешковой в Первомайском районе Владивостока подросток оскорбил мужчину, после чего тот нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Владивостоку из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении 15-летнего местного жителя с телесными повреждениями отмечается в сообщении в MAX

Полиция по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.