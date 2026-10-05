Житель Владивостока пойдет под суд за стрельбу на улицах города

Житель Приморья предстанет перед судом за хулиганство Житель Владивостока пойдет под суд за стрельбу на улицах города

Москва5 окт Вести.Житель Владивостока будет осужден за хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигаясь по улицам Часовитина, Марины Расковой и Гризодубовой, произвел четыре выстрела из пневматического газобаллонного пистолета. Кроме того, он направил пистолет в сторону прохожей и высказал угрозу применения насилия в ее адрес написали в надзорном ведомстве

Дело направлено в Первомайский районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу.