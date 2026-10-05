Москва5 октВести.Житель Владивостока будет осужден за хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигаясь по улицам Часовитина, Марины Расковой и Гризодубовой, произвел четыре выстрела из пневматического газобаллонного пистолета. Кроме того, он направил пистолет в сторону прохожей и высказал угрозу применения насилия в ее адреснаписали в надзорном ведомстве
Дело направлено в Первомайский районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу.