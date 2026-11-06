Приморец будет осужден на вылов 360 особей краба на 4 млн рублей

Житель Владивостока пойдет под суд за вылов 360 особей краба Приморец будет осужден на вылов 360 особей краба на 4 млн рублей

Москва6 ноя Вести.Житель Владивостока 46 лет предстанет перед судом по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По версии органа дознания, в феврале 2026 года обвиняемый, используя катер с подвесным мотором и крабовые ловушки, незаконно добыл в акватории залива Петра Великого Японского моря более 360 особей краба различных видов. Его действиями причинен экологический ущерб на сумму более 4 млн рублей. Прокурор края предъявил иск о его взыскании написали в пресс-службе

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.