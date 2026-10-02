Двое охинцев предстанут перед судом за вылов краснокнижной калуги на 1,6 млн

На Сахалине двое рыбаков пойдут под суд за добычу краснокнижной рыбы Двое охинцев предстанут перед судом за вылов краснокнижной калуги на 1,6 млн

Москва2 окт Вести.Двое жителей Охи предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемые, используя запрещенное орудие лова, незаконно добыли в акватории залива Байкал Охинского района Сахалинской области три экземпляра рыбы калуги. Размер причиненного ущерба превысил 1,6 млн рублей написали в надзорном ведомстве

Рыба выпущена в естественную среду обитания.

У рыбаков изъяты для последующей конфискации орудие лова, моторная лодка и рыбацкие костюмы.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу.