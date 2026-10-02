Москва2 октВести.Двое жителей Охи предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемые, используя запрещенное орудие лова, незаконно добыли в акватории залива Байкал Охинского района Сахалинской области три экземпляра рыбы калуги. Размер причиненного ущерба превысил 1,6 млн рублейнаписали в надзорном ведомстве
Рыба выпущена в естественную среду обитания.
У рыбаков изъяты для последующей конфискации орудие лова, моторная лодка и рыбацкие костюмы.
Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу.