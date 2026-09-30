На Сахалине задержали шестерых браконьеров - ущерб превысил 4 млн рублей Полиция Сахалина задержала две группы браконьеров с икрой на 4 млн рублей

Москва30 сен Вести.На Сахалине сотрудники полиции и Росрыболовства задержали шестерых жителей Невельского района, подозреваемых в браконьерстве. За несколько часов две группы успели нанести ущерб более чем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

Ущерб на сумму более 4 млн рублей нанесли две группы браконьеров на Сахалине за несколько часов криминальной деятельности. Их остановили мои коллеги из ОМВД России "Анивский" совместно с представителями районного отдела Росрыболовства написала Ирина Волк

По данным ведомства, мужчины подозреваются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Трое из них приехали на квадроциклах к реке Зверевка и с помощью остроги вылавливали горбушу. Из рыбы они извлекали икру, а тушки выбрасывали. Продукцию складывали в мешки и пластиковые контейнеры. У них изъяли 75 килограммов добычи.

Через несколько минут правоохранители обнаружили еще одну группу, действовавшую по той же схеме – у них нашли 78 килограммов икры.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.