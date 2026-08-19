Москва19 авгВести.Свыше 450 кг красной икры изъяли у браконьера на реке Плотников в Камчатском крае, сообщил ТАСС со ссылкой на Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находилось более 450 килограммов икры ценных лососевых видов. Гражданин не смог предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения грузанаписали в ведомстве
Там также уточнили, что нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в 13,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Изъятая икра и автомобиль переданы на ответственное хранение в полицию.