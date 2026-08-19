Житель Комсомольска-на-Амуре перевозил в авто приятеля 7 кг осетрины Комсомольчанин стал фигурантом дела за перевозку 7 кг осетра в машине знакомого

Москва19 авг Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, перевозившего в автомобиле приятеля более 7 кг краснокнижной рыбы, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Иномарку, двигавшуюся по Амурскому шоссе, остановили сотрудники Госавтоинспекции. В машине они нашли два полиэтиленовых пакета с фрагментами рыбы, предположительно осетровых пород, общим весом 7 кг 120 г.

54-летний пассажир признался, что рыба принадлежит ему, и его товарищ об этом не знал. Мужчина рассказал, что несколько дней назад они с приятелем отправились на рыбалку в район поселка Де-Кастри. По дороге обратно они остановились в кафе у поселка Циммермановка, где подозреваемый купил рыбу у женщины на улице. Он заплатил за товар пять тысяч рублей и убрал покупки в кузов, не сообщив об этом своему спутнику написали в пресс-службе

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранту избрали процессуальную меру в виде обязательства о явке.

Изъятая полицейскими рыба помещена на ответственное хранение.