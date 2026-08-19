Москва19 авгВести.Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, перевозившего в автомобиле приятеля более 7 кг краснокнижной рыбы, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
Иномарку, двигавшуюся по Амурскому шоссе, остановили сотрудники Госавтоинспекции. В машине они нашли два полиэтиленовых пакета с фрагментами рыбы, предположительно осетровых пород, общим весом 7 кг 120 г.
54-летний пассажир признался, что рыба принадлежит ему, и его товарищ об этом не знал. Мужчина рассказал, что несколько дней назад они с приятелем отправились на рыбалку в район поселка Де-Кастри. По дороге обратно они остановились в кафе у поселка Циммермановка, где подозреваемый купил рыбу у женщины на улице. Он заплатил за товар пять тысяч рублей и убрал покупки в кузов, не сообщив об этом своему спутникунаписали в пресс-службе
По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранту избрали процессуальную меру в виде обязательства о явке.
Изъятая полицейскими рыба помещена на ответственное хранение.