Житель ДНР задержан за незаконную добычу и продажу рыбы осетровых пород

Незаконный промысел осетра пресечен в ДНР Житель ДНР задержан за незаконную добычу и продажу рыбы осетровых пород

Москва20 авг Вести.В ДНР за незаконные добычу, перевозку, хранение и продажу занесенной в Красную книгу рыбы задержан местный житель, сообщает республиканское СУ СК в MAX.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ послужили материалы управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

С марта по июнь 2026 года подозреваемый незаконно вылавливал, перевозил и хранил рыбу, принадлежащую к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а именно рыбу осетровых пород говорится в публикации

Фигурант задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подчеркнули в ведомстве.