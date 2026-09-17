В Хабаровске задержали мужчину, подозреваемого в незаконной продаже черной икры У жителя Хабаровска полицейские изъяли 200 кг черной икры

Москва17 сен Вести.В Хабаровске задержан 60-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте более 200 килограммов черной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что хабаровчанин попросил своего знакомого перевезти целую партию деликатеса на своем автомобиле. Он планировал отправить продукцию большегрузным транспортом в другие регионы отметила Ирина Волк в мессенджере МАХ

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили 340 пластиковых контейнеров с осетровой икрой. После этого в гараже подозреваемого были изъяты еще 86 таких же емкостей с деликатесом.

Возбуждено уголовное дело, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.