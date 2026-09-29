Более 2 тонн красной икры изъято из незаконного оборота в Магаданской области

В Магаданской области изъято из незаконного оборота более 2 тонн красной икры Более 2 тонн красной икры изъято из незаконного оборота в Магаданской области

Москва29 сен Вести.В Магаданской области пресечена деятельность двух организованных преступных групп, которые нелегально занимались оптовой торговлей красной икрой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Из незаконного оборота изъято более 2 тонн икры на сумму около 14 млн рублей говорится в публикации

Как отмечается, поставки немаркированной икры производились авиатранспортом из поселка Эвенск в Магадан и другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что красная икра в России продолжит расти в цене из-за неудачной путины.