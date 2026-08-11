Свыше 200 кг камчатского краба на 1,5 млн изъято у двух браконьеров на Сахалине

Двое сахалинцев подозреваются в незаконной добыче камчатского краба Свыше 200 кг камчатского краба на 1,5 млн изъято у двух браконьеров на Сахалине

Москва11 авг Вести.Уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов возбуждено в отношении двоих жителей Сахалина, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Мужчины 55 лет и 31 года добывали камчатского краба, не имея на то разрешительных документов, в заливе Анива Корсаковского муниципального округа, когда их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято 104 особи краба общим весом более 200 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил почти 1,5 млн рублей написали в пресс-службе

Санкция статьи, по которой обвиняются мужчины, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.