Дело в отношении капитана направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд

На Камчатке капитана рыболовецкого судна осудят за незаконный вылов трески Дело в отношении капитана направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд

Москва9 сен Вести.В Камчатском крае капитан рыболовного судна предстанет перед судом за незаконный вылов трески в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2026 года в акватории Берингова моря экипаж под руководством капитана выловил более 3,5 тонн рыбы без соответствующего разрешения. Затем обвиняемый организовал подделку маркировки, чтобы легализовать улов.

Чтобы скрыть нарушение он организовал выпуск мороженой продукции с искаженными данными: на упаковке указали более позднюю дату и другой район промысла, где разрешение имелось отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Данные о реальном вылове не внесли в промысловую документацию и скрыли от контролирующих органов. Однако преступную схему пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Теперь судьбу фигуранта решит Петропавловск-Камчатский городской суд, капитану грозит до 5 лет лишения свободы.