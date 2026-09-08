Суд в Приморье вынес приговор ОПГ, незаконно добывавшей и продававшей креветки В Приморье с занимавшейся незаконной добычей креветок ОПГ взыскано 12 млн рублей

Москва8 сен Вести.Партизанский районный суд Приморского края вынес приговор в отношении четырех местных жителей, они обвиняются в незаконной добыче водных биоресурсов, а также приобретение, хранение, перевозка на продажу крупной партии продуктов без маркировки, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2022 года владелец морского судна и его знакомая организовали незаконную добычу и сбыт креветки. Они привлекли капитана судна и водителя автомобиля. Имея разрешение только на добычу рыбы, соучастники незаконно выловили в Японском море 95 тысяч особей гребенчатой и северной креветки для реализации. Выполнить перевозку согласился местный житель на личном транспорте. В пути он был задержан, партия общим весом более 1 тонны изъята.

Суд приговорил двух из них к 4 и 3 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, еще двух - к штрафам в размере 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей отмечается в сообщении

С осужденных будет взыскан ущерб, причиненный РФ в сумме 12,4 млн рублей. Суд наложил арест на автомобили ОПГ стоимостью свыше 13 млн рублей и банковские счета фигурантов.

Приговор не вступил в законную силу.