Приморский суд отказал в отводе судьи по делу о контрабанде краба

В Приморье суд отказал в отводе судьи по делу сына "крабового короля" Кана Приморский суд отказал в отводе судьи по делу о контрабанде краба

Москва21 сен Вести.Во Владивостоке Фрунзенский районный суд Владивостока отказал защите в отводе председательствующего судьи, рассматривающего уголовное дело в отношении директора компании "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Приморского края Елену Оленеву.

12 декабря 2025 года сын бизнесмена Олега Кана, которого называют "крабовым королем", был признан виновным в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы.

В судебном заседании, проведенном 16 сентября под председательством судьи Маслакова Е.П., разрешено отказом ходатайство стороны защиты об отводе председательствующего судьи, оглашены показания свидетеля уточнил источник

Следующее судебное разбирательство назначено на 28 сентября.

По данным Фрунзенского районного суда, фигурант был участником преступного сообщества, созданного его отцом.