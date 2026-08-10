Москва10 авгВести.Прокуратура Приморского края хочет снова рассмотреть уголовное дело против бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Ранее суд оправдал Николаева по обвинению в вымогательстве. Теперь в прокуратуре считают, что появились новые сведения: якобы в действиях Николаева есть признаки покушения на убийство. Об этом сообщает "Коммерсант".
Приморский краевой суд отменил постановление Первореченского райсуда Владивостока, отказавшего прокуратуре региона в возобновлении производства по уголовному делу в отношении Владимира Николаева, занимавшего пост главы столицы края в 2004–2008 годах. Материалы направлены на новое судебное разбирательство с иным составом суда первой инстанцииговорится в сообщении
По версии надзорного ведомства,в феврале 1998 года тогда Николаев в офисе фирмы "Терлейлесстрой" требовал 300 тысяч долларов и избил одного из сотрудников.
При этом в прокуратуре Приморья и в местном управлении Следственного комитета не дают комментариев. В СКР даже заявили, что сейчас никакого дела на Николаева нет.
Владимир Николаев был мэром Владивостока с 2004-го по 2008 год. Сейчас он, предположительно, находится за пределами страны.