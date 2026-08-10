Во Владивостоке хотят возобновить дело против бывшего мэра Дело экс‑мэра Владивостока могут возобновить из‑за новых обстоятельств

Москва10 авг Вести.Прокуратура Приморского края хочет снова рассмотреть уголовное дело против бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Ранее суд оправдал Николаева по обвинению в вымогательстве. Теперь в прокуратуре считают, что появились новые сведения: якобы в действиях Николаева есть признаки покушения на убийство. Об этом сообщает "Коммерсант".

Приморский краевой суд отменил постановление Первореченского райсуда Владивостока, отказавшего прокуратуре региона в возобновлении производства по уголовному делу в отношении Владимира Николаева, занимавшего пост главы столицы края в 2004–2008 годах. Материалы направлены на новое судебное разбирательство с иным составом суда первой инстанции говорится в сообщении

По версии надзорного ведомства,в феврале 1998 года тогда Николаев в офисе фирмы "Терлейлесстрой" требовал 300 тысяч долларов и избил одного из сотрудников.

При этом в прокуратуре Приморья и в местном управлении Следственного комитета не дают комментариев. В СКР даже заявили, что сейчас никакого дела на Николаева нет.

Владимир Николаев был мэром Владивостока с 2004-го по 2008 год. Сейчас он, предположительно, находится за пределами страны.