Дело о незаконной добыче икры на 2 млн рублей возбудили в Хабаровского крае

Жители Хабаровского края обвиняются в незаконной добыче красной икры Дело о незаконной добыче икры на 2 млн рублей возбудили в Хабаровского крае

Москва3 ноя Вести.Сотрудники полиции установили причастность двух жителей Хабаровского края к незаконной добыче водных биологических ресурсов, ущерб от их деятельности составил более 2 млн рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что в сентябре текущего года 38-летний ранее судимый житель села Иня совместно с 21-летним подельником на реке Иня выловили незаконно рыбы лососевых видов. Из нее они засолили красную икру общим весом более 72 кг. Фигуранты пояснили, что заготовили деликатес для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера в виде обязательства о явке говорится в сообщении

В настоящее время орудия лова и плавсредства изъяты и находятся на ответственном хранении.