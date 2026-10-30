Москва30 окт Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Невельского района, они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, сообщается в МАХ-канале прокуратуры Сахалинской области.

Установлено, что в июле 2026 года подсудимые на квадроциклах доехали до одной из рек Анивского района, где с использованием запрещенного орудия лова выловили не менее 78 горбуш, из которой заготовили 78 кг икры. Ущерб государству составил свыше 2 млн рублей, он был возмещен.

Соучастниками дали 2 года условно с испытательным сроком 6 месяцев. Предметы, использованные для совершения преступления стоимостью более 1 млн рублей, конфискованы говорится в сообщении

Приговор суда в законную силу не вступил.