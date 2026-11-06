На Камчатке вынесен приговор по делу о продаже рыбы с запрещенным консервантом Продавцы опасных морских деликатесов приговорены к уголовному сроку на Камчатке

Москва6 ноя Вести.Елизовский районный суд признал виновными 47-летнего мужчину и его 44-летнюю сестру в приобретении, хранении, перевозке и сбыте рыбы и икры без маркировки, они приговорены к условным срокам, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что с ноября 2019 года по сентябрь 2025 года через группы в мессенджерах осужденные продавали рыбу и икру неизвестного происхождения. Из незаконного оборота было изъято более 100 кг продукции стоимостью 700 тысяч рублей. В деликатесах содержался уротропин — запрещенный в РФ консервант.

Фигуранты задержаны. Им назначены 3 и 2 года лишения свободы условно, штрафы на сумму 500 тысяч рублей. У них конфискованы смартфоны и 520 тысяч рублей говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.