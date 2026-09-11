Подростка в Приамурье осудят за выстрел в незнакомца из газобаллонного пистолета

Подросток пойдет под суд в Приамурье за хулиганство с пневматическим пистолетом Подростка в Приамурье осудят за выстрел в незнакомца из газобаллонного пистолета

Москва11 сен Вести.Шестнадцатилетний житель села Тамбовка Амурской области предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением пневматического пистолета, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в марте 2026 года несовершеннолетний, находясь в общественном месте — на территории спортивного стадиона в селе Тамбовка…, используя пневматический газобаллонный пистолет калибра 4,5 мм, беспричинно произвел выстрелы в ранее незнакомого ему молодого человека. Своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, выразил явное неуважение к обществу и причинил потерпевшему физическую боль, а также поверхностные раны мягких тканей в затылочной области и на правой голени отметили в пресс-службе

Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.