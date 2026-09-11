Москва11 сенВести.Семнадцатилетний житель Анжеро-Судженска предстанет перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
По версии следствия, 17 июня 2026 года подросток вблизи здания одного из отделов полиции в Анжеро-Судженске совершил поджог служебного автомобиля. Установлено, что фигурант действовал по указанию куратора. Злоумышленники обманом вынудили его приобрести необходимые предметы и совершить поджог под предлогом предотвращения распространения его персональных данныхнаписали в пресс-службе
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.