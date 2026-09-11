Семнадцатилетний житель Кузбасса будет осужден за поджог машины полиции

Подросток из Кузбасса пойдет под суд за поджог служебного автомобиля Семнадцатилетний житель Кузбасса будет осужден за поджог машины полиции

Москва11 сен Вести.Семнадцатилетний житель Анжеро-Судженска предстанет перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 17 июня 2026 года подросток вблизи здания одного из отделов полиции в Анжеро-Судженске совершил поджог служебного автомобиля. Установлено, что фигурант действовал по указанию куратора. Злоумышленники обманом вынудили его приобрести необходимые предметы и совершить поджог под предлогом предотвращения распространения его персональных данных написали в пресс-службе

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.