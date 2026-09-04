Житель Кузбасса 17 лет получил 1 год колонии за стрельбу по маршрутке

Несовершеннолетний кузбассовец признан виновным в хулиганстве и вандализме Житель Кузбасса 17 лет получил 1 год колонии за стрельбу по маршрутке

Москва4 сен Вести.Житель Кемеровской области 17 лет проведет в воспитательной колонии 1 год 10 дней по делу о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, и вандализме, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в мессенджере МАХ.

… в октябре 2025 года осужденный, находясь в своей квартире, дважды выстрелил из пневматического пистолета по проезжавшему маршрутному автобусу с пассажирами, в результате чего повредил боковое стекло транспортного средства. Действиями обвиняемого государственному предприятию причинен материальный ущерб более 10 тыс. рублей написали в пресс-службе

Молодой человек добровольно возместил ущерб.