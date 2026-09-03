Москва3 сенВести.Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Беловского городского округа, он признан виновным в хулиганстве с применением угрозы насилия и вандализме, сообщается в MAX-канале прокуратуры Кемеровской области.
Установлено, что в октябре 2025 года осужденный из пневматического пистолета два раза выстрелил в боковые стекла проезжающего мимо автобуса, повредив его. Из-за чего произошло нарушение в работе общественного транспорта. Ущерб организации, осуществляющей перевозку пассажиров, возмещен.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы в воспитательной колонииговорится в сообщении
Вину в предъявленном обвинении подросток признал частично, указав, что в автобус попал случайно.