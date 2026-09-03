Обстрелявший автобус подросток в Кузбассе проведет год в воспитательной колонии

Подросток обстрелял из пневматического пистолета автобус в Кузбассе Обстрелявший автобус подросток в Кузбассе проведет год в воспитательной колонии

Москва3 сен Вести.Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Беловского городского округа, он признан виновным в хулиганстве с применением угрозы насилия и вандализме, сообщается в MAX-канале прокуратуры Кемеровской области.

Установлено, что в октябре 2025 года осужденный из пневматического пистолета два раза выстрелил в боковые стекла проезжающего мимо автобуса, повредив его. Из-за чего произошло нарушение в работе общественного транспорта. Ущерб организации, осуществляющей перевозку пассажиров, возмещен.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы в воспитательной колонии говорится в сообщении

Вину в предъявленном обвинении подросток признал частично, указав, что в автобус попал случайно.