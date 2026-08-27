Девушка-подросток из Приамурья подозревается в несообщении о диверсии

Подросток в Приамурье подозревается в умалчивании сведений о диверсии Девушка-подросток из Приамурья подозревается в несообщении о диверсии

Москва27 авг Вести.Жительница Амурской области 16 лет подозревается в умалчивании информации о диверсии, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ региона.

Местная жительница 2010 года рождения подозревается в причастности к несообщению о диверсии, совершенной гражданином РФ, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела за поджоги жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры говорится в сообщении

По факту несообщения о преступлении возбуждено уголовное дело. Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.