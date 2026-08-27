Москва27 авгВести.Жительница Амурской области 16 лет подозревается в умалчивании информации о диверсии, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ региона.
Местная жительница 2010 года рождения подозревается в причастности к несообщению о диверсии, совершенной гражданином РФ, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела за поджоги жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктурыговорится в сообщении
По факту несообщения о преступлении возбуждено уголовное дело. Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.