В Приморье вынесен приговор обвиняемому в серии имущественных преступлений МВД: семь лет колонии будет отбывать житель Приморья за кражу золотых украшений

Москва12 сен Вести.Уссурийский районный суд вынес приговор 40-летнему ранее судимому местному жителю, обвиняемому в серии имущественных преступлений, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела. Суд признал подсудимого виновным. Ему назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима отмечается в сообщении

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый около кафе совершил разбойное нападение на девушку. Она направлялась домой, а злоумышленник начал с ней разговаривать, затем толкнул ее на землю, избил и сорвал ювелирные украшения стоимостью свыше 80 тысяч рублей. В ноябре 2025 года после застолья в гостях у малознакомой женщины он похитил две золотые цепочки стоимостью свыше 300 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего скрылся. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали.