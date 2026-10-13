Амурчанин предстанет перед судом за применение насилия против полицейского

Житель Амурской области обвиняется в применении насилия в отношении полицейского Амурчанин предстанет перед судом за применение насилия против полицейского

Москва13 окт Вести.Житель Амурской области обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что в июне 2026 года в селе Черемхово Ивановского района мужчина за рулем автомобиля повредил забор частного дома. На место происшествия прибыли полицейские. Во время оформления документов нетрезвый обвиняемый стал препятствовать эвакуации автомобиля, конфликтовать, вел себя агрессивно. Стражи порядка были вынуждены ограничить подвижность его рук. Но мужчина смог ударить полицейского головой в область носа.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.