Сахалинец обвиняется в преступлении против порядка управления Углегорец обвиняется в оскорблении и попытке ударить сотрудницу полиции

Москва28 сен Вести.Житель Углегорска 64 лет привлекается к уголовной ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Вечером 15 сентября сотрудница полиции находилась во дворе одного из домов по улице Победы в городе Углегорске. К ней подошел обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии.

Достоверно зная, что перед ним представитель власти, он начал высказывать в ее адрес оскорбления. Сотрудник полиции потребовала от подозреваемого прекратить противоправные действия, однако тот ответил отказом, после чего стал угрожать ей применением насилия и попытался нанести удар рукой в область головы. Сотрудник полиции пресекла его действия, оттолкнув руку. Высказанную угрозу и противоправные действия она восприняла как реальные написали в ведомстве

Ведется следствие.