Сахалинка обвиняется в избиении полицейского, который пришел по ее заявлению

Жительница Сахалина обвиняется в насилии в отношении полицейского Сахалинка обвиняется в избиении полицейского, который пришел по ее заявлению

Москва7 сен Вести.Жительница Ногликского района Сахалинской области 41 года обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 28 июля в одном из домов по улице Гагарина пгт Ноглики. Сотрудник полиции прибыл туда, чтобы опросить местную жительницу, ранее подавшую заявление. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, оказалась недовольна действиями полицейского и начала его оскорблять и хватать за форменное обмундирование.

На неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия фигурантка не реагировала, после чего применила в отношении представителя власти физическую силу: нанесла удар рукой в область ребер, толкнула в область груди и один раз ударила ладонью в область лица, причинив потерпевшему физическую боль написали в пресс-службе

Ведется следствие.