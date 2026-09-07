Москва7 сенВести.Жительница Ногликского района Сахалинской области 41 года обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел вечером 28 июля в одном из домов по улице Гагарина пгт Ноглики. Сотрудник полиции прибыл туда, чтобы опросить местную жительницу, ранее подавшую заявление. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, оказалась недовольна действиями полицейского и начала его оскорблять и хватать за форменное обмундирование.
На неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия фигурантка не реагировала, после чего применила в отношении представителя власти физическую силу: нанесла удар рукой в область ребер, толкнула в область груди и один раз ударила ладонью в область лица, причинив потерпевшему физическую больнаписали в пресс-службе
Ведется следствие.