СК Москвы завел дело на жительницу Москвы за нападение на сотрудника полиции

На москвичку, напавшую на полицейского на юго-западе столицы, завели дело СК Москвы завел дело на жительницу Москвы за нападение на сотрудника полиции

Москва12 авг Вести.В Москве на местную жительницу заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, в подъезде одного из жилых домов. Полицейский прибыл для опроса девушки, в ответ она применила силу.

Местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ написано в канале ведомства в MAX

Фигурантке дела предъявлены обвинения. В ходе допроса она признала свою вину в полном объеме. Ведется закрепление доказательной базы.