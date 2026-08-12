Москва12 авгВести.В Москве на местную жительницу заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
Инцидент произошел на улице Академика Анохина, в подъезде одного из жилых домов. Полицейский прибыл для опроса девушки, в ответ она применила силу.
Местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФнаписано в канале ведомства в MAX
Фигурантке дела предъявлены обвинения. В ходе допроса она признала свою вину в полном объеме. Ведется закрепление доказательной базы.