На Сахалине возбуждено дело по факту применения насилия в отношении полицейского

Пассажирка автомобиля на Сахалине подозревается в оскорблении сотрудников ГАИ На Сахалине возбуждено дело по факту применения насилия в отношении полицейского

Москва16 сен Вести.В Углегорске Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, она подозревается в применении насилия и оскорбления представителя власти, отмечается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего говорится в ообщении

По данным СК, 11 сентября 2026 года ночью на улице Победы в Углегорске сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. В момент составления административного протокола пассажирка автомобиля, недовольная видеофиксацией происходящего полицейским, толкнула одного из них, ударила его несколько раз, затем толкала второго стража порядка и пыталась ударить его по лицу. Кроме того, пыталась ударить и третьего инспектора.

В салоне служебного автомобиля, фигурантка уголовного дела оскорбляла полицейских в грубой нецензурной форме, угрожала применением насилия. Также подозреваемая умышленно нанесла другому полицейскому сидящему в автомобиле один удар ногой в область груди, причинив ему физическую боль.