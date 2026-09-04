Москва4 сенВести.Жительница Приаргунского района Забайкальского края осуждена на два года условно за применение насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.
Установлено, что нетрезвая женщина ударила по лицу полицейского, находясь в ночное время в служебном автомобиле. Кроме того, она воспрепятствовала законным действиям полицейского, который оформлял документы.
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 годаговорится в сообщении
Свою вину в предъявленном ей обвинении она не признала.