Два года условно получила жительница Забайкалья за удары полицейского

Жительница Забайкалья осуждена за применение насилия в отношении полицейского Два года условно получила жительница Забайкалья за удары полицейского

Москва4 сен Вести.Жительница Приаргунского района Забайкальского края осуждена на два года условно за применение насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что нетрезвая женщина ударила по лицу полицейского, находясь в ночное время в служебном автомобиле. Кроме того, она воспрепятствовала законным действиям полицейского, который оформлял документы.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года говорится в сообщении

Свою вину в предъявленном ей обвинении она не признала.