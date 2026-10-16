В Омской области завели уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского

Жителя Омской области обвинили в нападении на сотрудника угрозыска В Омской области завели уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского

Москва16 окт Вести.В Омской области Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Называевского района, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщило СУ СК РФ региона на платформе MAX.

Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Называевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) говорится в публикации

По версии следствия, ранее судимый мужчина сначала повредил кузов и шины машины оперуполномоченного уголовного розыска, а затем набросился на самого полицейского и попытался ударить его ножом. Нападавшего обезвредили.

Фигуранта заключили под стражу. Дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.