В Омске мужчина арестован за нападение на представителей власти

Жителя Улан-Удэ арестовали за нападение на представителей власти В Омске мужчина арестован за нападение на представителей власти

Москва19 окт Вести.Омский областной суд признал законным арест обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает в MAX пресс-служба судов Омской области, 20-летний уроженец Улан-Удэ ударил одного сотрудника правоохранительных органов и укусил другого.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в служебном кабинете КПП "Исилькуль автодорожный" отдела (ПОГК) в г. Исилькуль ПУ ФСБ РФ по Омской области, нанес один удар в область лица оперуполномоченного ПУ ФСБ России по Омской области, после чего укусил за предплечье и головой нанес один удар в лицо второму оперуполномоченному говорится в сообщении

Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.