Москва19 октВести.Омский областной суд признал законным арест обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает в MAX пресс-служба судов Омской области, 20-летний уроженец Улан-Удэ ударил одного сотрудника правоохранительных органов и укусил другого.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в служебном кабинете КПП "Исилькуль автодорожный" отдела (ПОГК) в г. Исилькуль ПУ ФСБ РФ по Омской области, нанес один удар в область лица оперуполномоченного ПУ ФСБ России по Омской области, после чего укусил за предплечье и головой нанес один удар в лицо второму оперуполномоченномуговорится в сообщении
Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.