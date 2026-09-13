Москва13 сенВести.Лебединский районный суд Сумской области наложил арест на деревянную палку, которой, по версии следствия, мужчина избил сотрудника украинского военкомата во время проверки документов. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Инцидент произошел в феврале 2026 года в городе Лебедин. Сотрудник районного территориального центра комплектования получил несколько ударов палкой по голове, после чего обратился в полицию.
Постановил… наложить арест на изъятое в ходе осмотра места происшествия имущество, а именно: деревянную палку длиной около 60 сантиметров и диаметром три сантиметраговорится в постановлении суда
Как следует из материалов, сотрудник 2-го отдела Сумского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Зима проверял документы у Алексея Омельченко. Во время проверки мужчина, взяв палку, нанес сотруднику несколько ударов по голове.
В результате Зима получил телесные повреждения в виде поверхностной ссадины в области лба. Полицейские задержали Омельченко непосредственно на месте происшествия.
Омельченко в настоящее время вменяют нанесение побоев должностному лицу. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Приговор по делу в базе судебных решений пока отсутствует.
Ранее депутат Верховой рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали устраивать засады на военнообязанных.