Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника военкомата

Украинский суд арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника военкомата

Москва13 сен Вести.Лебединский районный суд Сумской области наложил арест на деревянную палку, которой, по версии следствия, мужчина избил сотрудника украинского военкомата во время проверки документов. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Инцидент произошел в феврале 2026 года в городе Лебедин. Сотрудник районного территориального центра комплектования получил несколько ударов палкой по голове, после чего обратился в полицию.

Постановил… наложить арест на изъятое в ходе осмотра места происшествия имущество, а именно: деревянную палку длиной около 60 сантиметров и диаметром три сантиметра говорится в постановлении суда

Как следует из материалов, сотрудник 2-го отдела Сумского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Зима проверял документы у Алексея Омельченко. Во время проверки мужчина, взяв палку, нанес сотруднику несколько ударов по голове.

В результате Зима получил телесные повреждения в виде поверхностной ссадины в области лба. Полицейские задержали Омельченко непосредственно на месте происшествия.

Омельченко в настоящее время вменяют нанесение побоев должностному лицу. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Приговор по делу в базе судебных решений пока отсутствует.

Ранее депутат Верховой рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали устраивать засады на военнообязанных.