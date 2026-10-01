Два года в колонии проведет житель Бурятии за насилие в отношении полицейского

Житель Бурятии проведет 2 года в колонии за насилие против полицейского Два года в колонии проведет житель Бурятии за насилие в отношении полицейского

Москва1 окт Вести.За применение насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей Елизовский суд осудил уроженца Бурятии, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов Камчатского края.

Суд установил, что ранее судимый житель Бурятии прибыл на Камчатку в 2021 году, работал неофициально строителем. В июле 2026 года выпивал с подругой, во время ссоры ранил ее ножом. На место происшествия прибыл наряд полиции, инспектор потребовал от подсудимого проследовать в отдел. Однако мужчина отказался и ударил стража порядка в челюсть.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Два года он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.