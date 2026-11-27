Житель Приамурья приговорен к штрафу за удар полицейского

Ударивший полицейского житель Приамурья заплатит штраф Житель Приамурья приговорен к штрафу за удар полицейского

Москва27 ноя Вести.В Ивановском муниципальном округе Амурской области 44-летний местный житель приговорен к штрафу за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2026 года мужчина в нетрезвом виде стал участником ДТП, на место прибыли полицейские. В ходе выяснения обстоятельств мужчина вел себя агрессивно, игнорировал законные требования участкового. Подсудимый нанес сотруднику полиции удар головой в область носа.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей говорится в сообщении

Приговор суда вступил в законную силу.