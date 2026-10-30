Амурчанин получил четыре года за удар ножом в спину коллеги Экскаваторщик в Приамурье обвинил коллегу в доносительстве и ударил ножом

Москва30 окт Вести.Четыре года колонии общего режима получил экскаваторщик, ударивший коллегу ножом в спину за то, что тот якобы докладывает руководству обо всем происходящем на участке, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

В апреле 2026 года на золотодобывающем участке в Мазановском округе несколько рабочих распивали брагу в вагончике. Во время беседы П. обвинил коллегу в том, что тот сообщает руководству о происходящем на работе. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку. Их разняли. Мужчина направился к выходу. П. взял кухонный нож со стола, догнал его за деревянной перегородкой и ударил в спину. Раненого доставили в больницу для оказания помощи. По заключению хирурга, при несвоевременном лечении его жизнь могла быть под угрозой написали в пресс-службе

Подсудимый частично признал вину, заявив, что конфликт начал потерпевший, он же первым применил силу, сам же экскаваторщик нанес удар ножом случайно. Однако потерпевший и свидетели дали иные показания.

При этом умысел на убийство доказан не был, обвинение переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима, а также присоединил к наказанию неотбытую часть штрафа в 200 тыс. рублей по предыдущему приговору за управление транспортом в состоянии опьянения.