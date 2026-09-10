В Курской области суд вынес приговор работнику железной дороги за гибель коллеги

Работник железной дороги в Курской области осужден за гибель коллеги В Курской области суд вынес приговор работнику железной дороги за гибель коллеги

Москва10 сен Вести.В Курской области мастеру железнодорожного пути, по вине которого по неосторожности погиб монтер пути филиала ОАО "РЖД", вынесен приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в MAX.

По материалам суда, в июле 2025 года Николай Гавришев, занимавший должность дорожного мастера Льговской дистанции пути Орловско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", не провел инструктаж по технике безопасности при производстве работ монтеру пути. Это входило в его должностные обязанности.

Пострадавший косил траву рядом с железнодорожными рельсами, находясь в наушниках.

По данному участку проезжал тепловоз, он зацепил и травмировал монтера. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Щигровский районный суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.