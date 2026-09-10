Москва10 сенВести.В Курской области мастеру железнодорожного пути, по вине которого по неосторожности погиб монтер пути филиала ОАО "РЖД", вынесен приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в MAX.
По материалам суда, в июле 2025 года Николай Гавришев, занимавший должность дорожного мастера Льговской дистанции пути Орловско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", не провел инструктаж по технике безопасности при производстве работ монтеру пути. Это входило в его должностные обязанности.
Пострадавший косил траву рядом с железнодорожными рельсами, находясь в наушниках.
По данному участку проезжал тепловоз, он зацепил и травмировал монтера. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествияговорится в сообщении
Щигровский районный суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.