Москва26 авгВести.В Калужской области 59-летний электромонтер погиб из-за падения на него дерева при расчистке зоны от растительности, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По данным следствия, 26 августа в районе СНТ "Литейщик" деревни Романовка электромонтер расчищал охранную зону линии электропередач от деревьев, когда одно из них упало на мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте … Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все детали произошедшего.