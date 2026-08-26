В Калужской области электромонтер погиб во время спила деревьев в районе СНТ

В Калужской области работник погиб во время спила деревьев В Калужской области электромонтер погиб во время спила деревьев в районе СНТ

Москва26 авг Вести.В Калужской области 59-летний электромонтер погиб из-за падения на него дерева при расчистке зоны от растительности, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 26 августа в районе СНТ "Литейщик" деревни Романовка электромонтер расчищал охранную зону линии электропередач от деревьев, когда одно из них упало на мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте … Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все детали произошедшего.