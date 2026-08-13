Москва13 авг Вести.В Краснотурьинске сварщику компании "УралТеплоЭнергоМонтаж" 12 августа поручили резать трубы в помещении теплоэнергоцентра на территории электростанции. Он работал на высоте 7 метров, но страховочный трос при проведении работ на нем не закрепили. При выполнении демонтажа трубы на территории электростанции мужчина упал вниз головой на бетонное основание и получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте. Организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

Сейчас прокуроры выясняют, соблюдал ли работодатель правила охраны труда и кто конкретно отвечал за безопасность работ. Если найдут нарушения, прокуратура примет необходимые меры.