Москва11 июлВести.Житель Пензы обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, 19 июня на территории Железнодорожного района Пензы двое мужчин занимались ремонтом оборудования.
В ходе ремонтных работ обвиняемый, управляя трактором, по неосторожности совершил наезд на потерпевшего, прижав его ковшом к стене зданияговорится в публикации ведомства в Telegram-канале
От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Свою вину в совершении инкриминируемого деяния 23-летний фигурант уголовного дела признал, отметили в следственном управлении СК по Пензенской области.