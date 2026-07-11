Житель Пензы насмерть придавил коллегу к стене ковшом трактора Рабочий придавил насмерть коллегу ковшом трактора в Пензе

Москва11 июл Вести.Житель Пензы обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, 19 июня на территории Железнодорожного района Пензы двое мужчин занимались ремонтом оборудования.

В ходе ремонтных работ обвиняемый, управляя трактором, по неосторожности совершил наезд на потерпевшего, прижав его ковшом к стене здания говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину в совершении инкриминируемого деяния 23-летний фигурант уголовного дела признал, отметили в следственном управлении СК по Пензенской области.